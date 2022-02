Ugo Rossi al Toti senza Green Pass, arrestato

Ugo Rossi è stato portato via dagli agenti della Polizia Locale intervenuti questa mattina durante un sopralluogo della V Commissione. Il sopralluogo era stato organizzato nei locali del ricreatorio Enrico Toti, sul colle di San Giusto. Il consigliere no vax già noto per la sua protesta all'ufficio postale di San Giovanni (e per i fatti condannato qualche settimana fa), è riuscito ad entrare nonostante ci fosse l'obbligo di certificazione verde. A quel punto è stata la consigliera Angela Brandi a chiamare le forze dell'ordine che l'hanno portato via.