No mask e no Vax: ecco chi è Ugo Rossi, l'udinese candidato sindaco a Trieste

C'è anche un udinese tra i candidati sindaco di Trieste. Si tratta del vegano No-Mask e No Vax Ugo Rossi, negazionista friulano che, come riporta Telefriuli, si fatto conoscere per le sua attività di disobbedienza contro le restrizioni anti Covid. Rossi si candiderà con la lista del Movimento 3 V, Verità e Libertà, partito politico che vuole mettere al centro della sua azione politica il benessere e la salute dell'essere umano.

Ugo Rossi ha 30 anni, è dottore in ingegneria civile ambientale, si definisce un “eco ingegnere” per prendere le distanze da tutto ciò che ha rappresentato il mondo delle costruzioni negli ultimi decenni. Presidente di HempRevolution, si occupa principalmente di ambiente, ecologia e sostenibilità. Cittadino attivo impegnato per la libertà ed i diritti di tutti gli esseri viventi. E' sportivo e segue una dieta 100% vegetale. Fin dal liceo ha approfondito molte tematiche, tra cui quelle economiche e monetarie. Sogna un mondo basato sulla felicità e lavora per costruirlo.