Uil Fpl e Ugl in piazza per i dipendenti comunali

TRIESTE - Manifestazione delle sigle Ugl e Uil Fpl stamattina in piazza dell'Unità, davanti al palazzo municipale. Il motivo per le due sigle sindacali è "la violazione da parte del Comune di Trieste delle normative contrattuali, anche per i contratti a livello nazionale, soprattutto per quanto riguarda la legge 81/08 sulla sicurezza sul lavoro, con diversi edifici non a norma". Un centinaio circa le persone scese in piazza per sottolineare la mancanza di docenti e delle figure di sostegno per coloro che le necessitano, oltre al numero troppo elevato di alunni in rapporto alla quantità di insegnanti. Come spiegato da Maurizio Petronio, della Uil Fpl, "le proteste sono cominciate l'anno scorso e riguardavano soprattutto le scuole. Quelle criticità inizialmente circoscritte si sono allargate a tutti i dipendenti del Comune di Trieste. All'inizio dell'anno avevamo indetto lo stato di agitazione congiunto dopo le valutazioni esageratamente basse del personale dipendente insegnante. Nel frattempo è arrivato un contingentamento che ha riguardato tutto il resto del Comune di Trieste e la questione si è allargata. Non si vogliono cambiare i criteri per le progressioni economiche". Secondo il segretario provinciale dell'Ugl, Ottorino Marchianò "l'amministrazione comunale manca di programmazione in ogni settore. Si vogliono aprire altri nidi, ma non c’è personale e noi non accetteremo che i servizi vadano a finire sotto cooperativa". Marchianò ha, infine, rinnovato l'invito "a tutti i colleghi delle scuole e dei nidi e degli uffici a stare attenti al valore della sicurezza, perché qualora dovesse succedere qualcosa e nessuno dice nulla, potrebbero sorgere problemi per il personale". I manifestanti hanno chiamato a gran voce gli assessori competenti invitandoli a scendere in piazza. A un certo punto della mattinata è arrivato il sindaco Roberto Dipiazza per chiedere lumi e quando è andato via è stato lungamente e sonoramente fischiato. L'adesione allo sciopero, come detto dai due rappresentanti sindacali, è stata elevata. Giova ricordare che le due sigle sindacali insieme hanno 12 delegati su un totale di 36, quindi il 33 per cento delle Rsu.