Scontri con le forze dell'ordine, assolti cinque ultras della Triestina

TRIESTE - Sono stati assolti cinque tifosi della Triestina finiti a processo per dei tafferugli scoppiati all’esterno dello stadio Giovanni XIII di Brugnera, dopo una partita contro il Tamai. Era il 6 novembre 2016 quando alla fine dell’incontro erano andati in scena degli scontri tra gli ultras alabardati e le forze dell’ordine che presidiavano l’impianto sportivo. Un carabiniere, aggredito con un pugno, si è costituito parte civile ed è stato risarcito. Per cinque tifosi, assistiti dall’avvocato Giovanni Adami di Udine – noto per essere il legale di molti ultras in Italia – è arrivata l’assoluzione. Per un altro, quello che ha sferrato il pugno al carabiniere, il giudizio è sospeso in attesa della valutazione dei lavori socialmente utili che gli erano stati assegnati come messa alla prova.