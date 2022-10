Tafferugli a Tamai, dopo sei anni gruppo di ultras dell'Unione alla sbarra

PORDENONE - Andranno a processo per resistenza a pubblico ufficiale aggravata sei tifosi della Triestina. Durante dei tafferugli dopo la partita di Serie D tra Tamai e Triestina, disputata nel 2016 allo stadio Giovanni XXXIII della frazione di Brugnera, era stato colpito un appuntato dei carabinieri da un pugno, con prognosi di 17 giorni. La procura, secondo quanto riporta il Messaggero Veneto, ha chiesto il rinvio a giudizio per i tifosi, di età compresa tra i 29 e i 51 anni. Uno di loro ha chiesto la messa alla prova, per tutti gli altri è stato chiesto il rito abbreviato, che dà diritto allo sconto di un terzo della pena, evitando il dibattimento. Tutti gli imputati sono difesi da Giovanni Adami del foro di Udine, noto nell’ambiente calcistico per essere “l’avvocato degli ultras”. La sentenza arriverà a gennaio del 2023.