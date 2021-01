Un decreto-ponte dal 7 al 15 gennaio: tra le ipotesi week-end in zona rossa

Il governo Conte studia un provvedimento che proroghi le restrizioni della zona rossa, arancione e gialla in tutta Italia tra il 7 e il 15 gennaio, la data in cui scadranno rispettivamente il decreto 172/2020 e il 158/2020 con il Dpcm 3 dicembre. Si tratta di una delle ipotesi discussa nell'incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i capidelegazione della maggioranza che sostiene l'esecutivo. Non si esclude che tale provvedimento contenga misure che saranno applicate a livello nazionale, ovvero superando il sistema delle zone. Il provvedimento potrebbe essere un decreto ministeriale o un'ordinanza del ministero della Salute oppure un altro decreto legge come quello che ha portato alle restrizioni di Natale.

Un nuovo Dpcm, un decreto legge o un'ordinanza per tutta Italia: i divieti dal 7 al 15 gennaio

Al vertice, che si è svolto in videoconferenza, hanno partecipato anche i ministri degli Affari Regionali, Francesco Boccia e della Salute, Roberto Speranza. Il ministro della Salute dovrebbe ora vedere il Comitato Tecnico Scientifico e i membri della Cabina di Regia Benessere Italia Benessere Italia. Il nodo da sciogliere è proprio quale provvedimento legislativo varare nelle prossime ore per i nuovi divieti che resteranno in vigore fino alla scadenza del decreto n. 158/2020. In mattinata si era ipotizzata la possibilità di varare una zona gialla rinforzata in tutta Italia con zona rossa o arancione nel week-end. Ovvero dal lunedì al venerdì mantenere le restrizioni della zona gialla e poi chiudere tutto il sabato e la domenica, mantenendo a seconda delle opzioni la possibilità di spostarsi all'interno dei comuni e i negozi (tranne bar e ristoranti) aperti negli ultimi due giorni della settimana. In ogni caso il premier Conte ha assicurato la ripartenza della didattica in presenza alle scuole superiori a partire dal 7 gennaio: rimandare la data del rientro a scuola era una richiesta delle Regioni.

Le restrizioni in tutta Italia (anche nelle regioni in zona gialla)

L'ipotesi più probabile ad oggi è quindi quella di prorogare le restrizioni in tutta Italia. Quella alternativa è di dichiarare la zona rossa o arancione in alcune regioni: le candidate sono quelle con l'indice di contagio Rt più alto, ovvero Veneto, Liguria e Calabria, seguite da Lombardia, Puglia e Basilicata. Ma i numeri di questi territori, pur essendo in crescita, non rispecchiano quelli degli indicatori del monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute, quindi non si capisce come potrebbe agire il ministro della Salute senza prestare il fianco a eventuali ricorsi ai tribunali amministrativi regionali che potrebbero annullare le ordinanze. L'ipotesi di cambiare i parametri di riferimento per dichiarare le aree gialla, arancione e rossa, ventilata nei giorni scorsi, richiederebbe invece tempo e troverebbe in ogni caso l'opposizione delle Regioni.