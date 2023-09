Un etto di hashish nascosto in auto: arrestato per spaccio

TRIESTE - Trasportava in auto oltre un etto di hashish e la polizia lo ha arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: è successo a un cittadino pakistano nella serata di martedì 19 settembre in via Italico Brass a Gorizia. L’attività ha avuto inizio quando un equipaggio della squadra volante della Questura ha notato e fermato un’auto con a bordo sei persone, intenta a percorrere in modo sospetto la via. L’attenzione degli operatori è stata attirata da un passeggero seduto su uno dei sedili posteriori, che si agitava e muoveva velocemente le mani per tentare di occultare un oggetto. La stessa persona, inoltre, al momento della discesa dall’autoveicolo, è stata notata mentre tentava di nascondere due involucri di colore nero tra i sedili.

Gli operatori, nella perquisizione, hanno rinvenuto un panetto di hashish di quasi 100 grammi tra il sedile posteriore ed il bagagliaio e due involucri in plastica, siti tra gli altri sedili dell’automobile, dal peso di circa 4 grammi ciascuno. Dalla perquisizione personale dell'uomo sono state rinvenute numerose banconote di piccolo taglio.Il pakistano, pertanto, è stato accompagnato in Questura, arrestato e condotto in carcere. Tutta la sostanza stupefacente è stata sequestrata dalla Polizia di Stato.