Un grande cuore si accende in piazza della Borsa: arriva "Trieste in love"

Arriva in città l'iniziativa “Trieste in love'!”: un grande cuore luminoso installato in piazza della Borsa per celebrare il periodo di San Valentino, Festa degli Innamorati. Il cuore brillerà in città fino al 20 febbraio e darà la possibilità a tutti (coppie, innamorati e curiosi) di fermare la propria immagine con il simbolo dell’amore. Un hashtag dedicato, #triesteinlove, potrà essere utilizzato da tutti coloro che vorranno pubblicare le loro foto sui social taggando il Comune di Trieste e Discover_trieste. “Trieste in love” è un'iniziativa sostenuta dall'Assessorato alle Politiche della cultura e del turismo, ideata e realizzata da e su proposta di E_Factory, agenzia di comunicazione, organizzazione eventi e installazioni.