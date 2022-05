Campiello Junior, "Un pinguino a Trieste" della Carminati è secondo

Antonella Sbuelz, con il libro “Questa notte non torno” è la vincitrice della prima edizione del Campiello Junior, il nuovo riconoscimento letterario nato dalla collaborazione tra la Fondazione Campiello e Pirelli per opere italiane di narrativa e poesia scritte per ragazzi tra i 10 e i 14 anni. Il libro premiato, come riportano i colleghi di Venezia Today, annunciato nel corso di un evento presso il Campus di H-Farm a Roncade, ha ottenuto 62 voti sui 146 inviati dalla giuria popolare composta da ragazzi dell’ultimo anno delle scuole primarie e del triennio delle scuole secondarie di primo grado. Il vincitore sarà celebrato a settembre durante la cerimonia di premiazione del Campiello 2022. Al secondo posto si è classificata Chiara Carminati con il libro “Un pinguino a Trieste” con 61 voti, al terzo Quarzo – Vivarelli con il libro “La scatola dei sogni” con 23 voti.