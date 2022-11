Unabomber, riaperto il caso dopo 13 anni

Il procuratore di Trieste Antonio De Nicolo ha deciso di riaprire il caso Unabomber a 13 anni dall'archiviazione del fascicolo sul misterioso attentatore del Nordest. Come riportato dai colleghi di Today.it, l'intenzione della procura è quella di trovare nuovi indizi nei vecchi reperti utilizzando i nuovi strumenti di cui dispongono adesso le forze dell'ordine: "Abbiamo deciso di riaprire il caso - ha spiegato De Nicolo - perché pensiamo che qualcosa possa essere ancora fatto. Il primo passo sarà un censimento completo dei reperti".

Il caso Unabomber riaperto dopo 13 anni

Il reato ipotizzato è attentato con finalità di terrorismo, lo stesso che allora legava 28 ordigni piazzati fra Veneto e Friuli-Venezia Giulia in 12 anni, dal 1994 al 2006. Tutto è partito dalle richieste presentate di recente da due vittime di Unabomber, Francesca Girardi e Greta Momesso. In particolare è stato evidenziato come un capello e della saliva trovati su un uovo rimasto inesploso il 3 novembre del 2000 in un supermercato di Portogruaro e attribuito al bombarolo potrebbero essere rianalizzati con le nuove tecnologie investigative. Sfruttando anche la banca dati del Dna che è nata proprio quando il procedimento veniva archiviato.