Unabomber: ok all'accertamento genetico su 10 reperti

L'accertamento genetico su 10 reperti relativi al caso Unabomber si farà, lo conferma il Procuratore capo di Trieste, Antonio De Nicolo, specificando che si procederà nelle forme dell'incidente probatorio. I reperti, precisa De Nicolo, "appaiono utilmente sottoponibili a tale attività tecnica". ieri, infatti, il Gip Luigi Dainotti ha ha fatto notificare agli interessati il provvedimento, accogliendo la richiesta avanzata dal Procuratore e dal Pm Federico Frezza.

Il Giudice ha nominato periti la professoressa Elena Pilli dell'Università di Firenze e il Colonnello Giampietro Lago, Comandante del Ris di Parma. L'affidamento formale dell'incarico avverrà nell'udienza del 13 marzo, dove i periti docrebbero chiedere un congruo termine per lo svolgimento dell'incarico, termine che normalmente viene stabilito in 60 o in 90 giorni. All'esito i periti depositeranno il loro elaborato, nel quale verrà data risposta ai quesiti formulati dal Giudice.