Unabomber: due vittime chiedono la riapertura delle indagini

Il Procuratore capo di Trieste, Antonio De Nicolo, ha autorizzato un giornalista a visionare la grande quantità di reperti raccolti in questi ultimi anni sulla vicenda Unabomber. Si tratta di Marco Masiano che, occupatosi del caso, avrebbe custodito il capello trovato in un uovo inesploso il 3 novembre 2000, al supermercato Continente di Portogruaro e altro materiale, chiedendo di farli analizzare con le nuove tecnologie. L'autore, conduttore televisivo, al lavoro su una serie podcast per OnePodcast (iniziativa audio del gruppo Gedi lanciata a inizio 2022), con due donne vittime di Unabomber - scrive Ansa -, ha quindi rivolto la richiesta al magistrato che, se ritenesse opportuno, potrebbe a sua volta chiedere al Gip la riapertura delle indagini. La notizia è riportata su vari quotidiani.