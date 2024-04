Undicenne scomparso: ritrovato dalla polizia locale a casa di un amico

TRIESTE - Un undicenne fa perdere le tracce ma la polizia locale lo ritrova in meno di un'ora: era a casa di un amico. E' successo lo scorso mercoledì sera, 24 aprile, ma la notizia è trapelata solo ora. In quell'occasione, un uomo visibilmente preoccupato ha fermato una pattuglia dei Nis derlla polizia locale, in servizio in piazza Perugino per controlli delle zone sensibili della città, e ha riferito agli agenti che suo figlio non aveva fatto ritorno dall'allenamento di calcio, dove si recava sempre da solo perché vicino alla loro abitazione. Il padre stava cercando il bimbo invano da un paio d'ore, ovviamente molto preoccupato.

Gli operatori del Nis hanno subito diramato una nota di ricerca tramite la sala operativa a tutte le forze dell'ordine cittadine, facendo intervenire un'altra pattuglia e il personale del Nucleo di polizia giudiziaria per coordinarsi nelle ricerche. Mentre le pattuglie cercavano il bambino, dopo aver escluso che questi potesse essere stato trasportato all'ospedale per qualunque motivo, gli investigatori hanno appurato che il ragazzino non era andato all'allenamento ma da un amico. Gli agenti lo hanno infatti intercettato proprio nei pressi della casa del compagno e, in meno di un'ora dalla segnalazione, il ragazzino è stato riaffidato alle cure del padre.