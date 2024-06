Undicenne triestina diventa campionessa italiana di tiro con l’arco

TRIESTE - La triestina Maja Locatelli è a soli 11 anni campionessa italiana di tiro con l’arco e si aggiudica il primo posto davanti alle arciere del Lazio e della Sicilia. Dopo essersi qualificata lo scorso maggio tra i tre finalisti regionali ha partecipato, la scorsa domenica 16 giugno, alle nazionali del Trofeo Pinocchio - Giochi della gioventù under 13 a Latina, con 300 atleti e oltre 500 partecipanti tra allenatori e tecnici. La cerimonia ha avuto luogo al parco tematico di Piana delle Orme a Latina, e gli atleti under 13 hanno effettuato 48 tiri alla distanza di 20 metri per i nati nel 2011 e 2012, e da 15 metri per i nati nel 2013, 2014 e 2015.

Maja Locatelli, classe 2013, ha approcciato la disciplina del tiro con l’arco da appena un anno e mezzo, allenata dal nonno Stojan Raseni presso l’associazione sportiva Zarja di Basovizza. Raseni è fondatore, insieme al cugino Alessandro, della sezione di Tiro con l’arco a Basovizza, e ha allenato l’olimpico triestino Ilario Di Buo’. Sua figlia Tamara, madre di Maja, è stata parte della nazionale italiana e ha conseguito ottimi risultati anche ai campionati europei. Dal suo esordio nel mondo del tiro con l’arco, Maja ha partecipato a cinque gare, qualificandosi sempre nei primi tre posti.