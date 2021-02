Unicredit premia Abc Onlus: un sostegno concreto per i bambini chirurgici del Burlo

UniCredit Foundation, con il progetto “Call for the Regions”, ha sostenuto 24 associazioni in tutto il territorio nazionale. Tra i progetti dell’area del nordest, è stato premiato quello dell'Associazione dei Bambini Chirurgici del Burlo, che impiegherà la donazione per affiancare i bambini che, insieme alle loro famiglie, devono affrontare percorsi chirurgici complessi

UniCredit Foundation si è recentemente spesa a sostegno dell’infanzia, con la seconda edizione di “Call for the Regions”, sostenendo 24 associazioni diffuse su tutto il territorio nazionale. L’iniziativa di solidarietà a supporto di associazioni e progetti per l’infanzia vede, tra i progetti premiati nella Region del Nord Est, anche un progetto presentato da Abc Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo onlus di Trieste. Il progetto proposto da Abc onlus pone l’attenzione sull’importanza di sostenere i piccoli pazienti chirurgici e le loro famiglie durante il percorso di cura. Il contributo di Unicredit Foundation andrà dunque a supportare l’attività dell’Associazione, che quotidianamente affianca i bambini e le loro famiglie dal punto di vista emotivo all'interno del reparto di Chirurgica dell'IRCCS Burlo Garofolo durante il periodo di ospedalizzazione. Il progetto si concretizza tenendo conto della condizione specifica dei piccoli pazienti, delle loro caratteristiche e situazioni individuali.

L’Associazione dà vita ad attività pratiche in reparto, alla creazione di contesti di gioco, alla realizzazione di un ambiente ospedaliero sempre a misura di bambino, mantenendo costante la presenza di figure di fiducia. I bambini, inoltre, potranno usare nuovi dispositivi digitali che arricchiranno l’attività quotidiana e le relazioni al di fuori dell’ospedale. “La situazione contingente legata alla diffusione del Coronavirus, insieme alle necessarie misure di distanziamento sociale, hanno reso ancora più difficile l'esperienza del ricovero per bambini e famiglie – ha dichiarato Giusy Battain, Direttrice di A.B.C. onlus - In questa fase delicata, il supporto di UniCredit Foundation sarà ancora più prezioso, perché aiuterà i bambini e i loro genitori a vivere il percorso chirurgico in modo più sereno. Siamo felici di assistere ad un impegno così importante e diffuso su tutto il territorio nazionale da parte della Fondazione, convinti che queste politiche di responsabilità sociale di impresa siano fondamentali per il sostegno di tutta la comunità."