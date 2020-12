Unicredit premia un progetto del Burlo per il sostegno psicologico dei bambini

UniCredit Foundation a sostegno dell’infanzia: 350 mila euro a 24 associazioni diffuse su tutto il territorio nazionale Premiato il progetto dell’Associazione Burlo Onlus di Trieste. Unicredit Foundation premia un progetto del Burlo Garofolo nell'ambito della seconda edizione di Call for the Regions, l’iniziativa di solidarietà a sostegno di associazioni e progetti per l’infanzia su tutto il territorio nazionale Tra i progetti vincitori quello presentato dall’Associazione Burlo Onlus di Trieste, che ha ricevuto un contributo di 10 mila euro. Più nello specifico il progetto premiato è dedicato al supporto psicologico e all’accompagnamento emotivo dei pazienti pediatrici chirurgici attraverso attività che vanno dal supporto emotivo individualizzato al miglioramento dell’accoglienza in reparto, attraverso materiale dedicato e strumentazione ad hoc.

Quest’anno, su un totale di oltre 280 candidature ricevute, sono stati premiati, con un importo complessivo di 350 mila euro, 24 progetti di cui 11 con particolare attenzione alla disabilità, 7 al contrasto della povertà educativa, 6 al sostegno delle comunità di accoglienza per mamme e bambini. “Anche in questa seconda edizione, Call for the Regions ha riscontrato una grandissima partecipazione da parte degli enti non profit e ci ha permesso di sostenere importanti progetti benefici sui territori, continuando ad essere vicini alle comunità in cui UniCredit opera e rispondendo ai bisogni delle fasce più deboli della popolazione” ha dichiarato Maurizio Beretta, Presidente UniCredit Foundation.

Call for the Regions è stata resa possibile grazie alla collaborazione dei dipendenti UniCredit delle Region, le sette strutture organizzative della Banca presenti in Italia (Nord Ovest, Lombardia, Nord Est, Centro Nord, Centro, Sud e Sicilia) e deputate a gestire i rapporti con i territori, cogliendo i bisogni e le sensibilità delle comunità locali.