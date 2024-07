Antonio Paoletti riconfermato vicepresidente Unioncamere

TRIESTE - Antonio Paoletti, attuale presidente della Camera di commercio Venezia Giulia, è stato confermato vicepresidente vicario dell’Unioncamere nazionale. Paoletti è al suo secondo mandato quale referente del mondo Confcommercio e numero 2 del sistema camerale italiano, a fianco del presidente di Unioncamere, Andrea Prete, espresso dalla Confindustria italiana.

“Ringrazio il Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, per avermi proposto per questo importante ruolo- ha detto Paoletti - e il Presidente di Unioncamere, Andrea Prete, e tutta la squadra di governo dell’Unione delle Camere di commercio italiane per la fiducia accordata. Da parte mia continuerò ad impegnarmi nell’interesse del Sistema camerale e delle imprese del nostro Paese. L’incarico di Vicepresidente vicario di Unioncamere è una importante attestazione alla realtà camerale regionale e della Venezia Giulia in particolare. Siamo attesi a gradi sfide e alla necessità di una crescente informazione e comunicazione alle imprese di quanto gli Enti camerali stanno lavorando al loro fianco a tutti i livelli, proprio per consentire e promuovere un maggiore utilizzo dei servizi offerti alle imprenditrici e agli imprenditori italiani”.