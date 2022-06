Unione, il giorno della verità

Meno di 24 ore. L'ultimo conto alla rovescia per il miracolo di vedere la Triestina ancora tra i professionisti è iniziato. Nel giorno in cui mezzo milione di studenti affrontano la maturità, a Valmaura le lancette dell'orologio segnano, ora dopo ora, una giornata lunghissima. Il tempo per iscrivere la squadra al prossimo campionato di serie C è poco, ma da Valmaura arrivano segnali di speranza, come sempre l'ultima a morire. I tifosi rimangono aggrappati alle notizie positive, che potrebbero arrivare da un momento all'altro. In caso contrario, la stagione della rinascita, quella che "pian pianin" avrebbe dovuto riportare i greghi nel calcio che conta, quella stagione sarà morta. Per l'ennesima volta.