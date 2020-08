Solidarietà ai bambini di Beirut: l’iniziativa benefica dell’Unsi di Trieste

La Sezione dell'Unione Nazionale Sottoufficiali Italiani di Trieste, oggi ha consegnato vestiario messo a disposizione per la popolazione di Beirut colpita dalla tragedia dell'esplosione nelle scorse settimane. I contenitori, che contengono vestiario per bambini e ragazzi dagli zeri ai dodici anni, sono stati caricati dal personale della Sezione su Container in partenza per Beirut.

alla consegna erano presenti, il Presidente di Sezione Cav. Salvatore Baio, insieme a una rappresentanza dei soci, il Presidente dell'associazion e "Triestin on the road" Lorenzo Gentile, promotori dell'iniziativa, e un rappresentante della Comunità Libanese in Italia, che avrà il compito di distribuire il materiale a Beirut. Unsi Trieste non è nuova a queste iniziative, da qualche anno raccoglie e mantiene un livello di scorta di materiale per pubbliche calamità, a favore di Bambini e ragazzi.

