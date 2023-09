Check up sanitari, torna l'unità mobile degli Amici del Cuore

TRIESTE - Dopo la pausa estiva, mercoledì 6 settembre riprende servizio l'unità mobile degli "Amici del Cuore". Il mezzo, che da decenni occupa le vie principali del centro cittadino, sarà attivo ogni mercoledì, giovedì, venerdì e sabato, dalle ore 9 alle ore 13, in via delle Torri, a fianco della chiesa di Sant'Antonio. Oltre ai consueti controlli di pressione, colesterolo e glicemia, da qualche tempo è stato attivato anche il check up dei trigliceridi e pertanto sono ben quattro le misurazioni che possono essere effettuate all'interno dell'unità. Il personale infermieristico sarà in grado di fornire utili consigli nel caso in cui alcuni dei valori risultassero fuori norma, indirizzando l'utenza verso esami più approfonditi da svolgere presso le strutture ospedaliere.