Colpo nella notte a Campanelle, rubato pullmino che doveva partire per Lourdes

TRIESTE - Nella notte ignoti hanno trafugato uno dei furgoni che l'associazione Unitalsi di Trieste utilizza per il trasporto al santuario di Lourdes delle persone ammalate. Il sodalizio ha provveduto a sporgere denuncia presso gli uffici della questura giuliana nella mattinata di oggi 16 luglio, giorno in cui due persone in carrozzina sarebbero dovute salire a bordo del mezzo per raggiungere il celebre luogo sacro in Francia. "Il furgone era posteggiato in via dei Modiano - racconta Patrizia Travini, presidente Unitalsi Trieste - e questa mattina l'autista è arrivato sul posto e il mezzo non c'era più. E' un furgone che ci era stato donato dalla Fondazione CrTrieste circa cinque anni fa".

Il furgone utilizzato per il colpo a Sistiana?

Unitalsi è riuscita, non senza fatica, ad organizzare il trasporto delle due persone in programma questa mattina. "E' la prima volta che subiamo il furto di un furgone. Anni fa ne avevano forzato uno per vedere se ci fossero dei soldi al suo interno, ma una cosa del genere non era mai successa". L'episodio di via dei Modiano potrebbe però nascondere un retroscena significativo. Il furgone, stando ad alcune testimonianze raccolte da chi scrive (e che si possono leggere a questo link), potrebbe essere stato utilizzato nel furto messo a segno a Sistiana verso le 3 di notte. In tale occasione, almeno due persone "a volto coperto" hanno smontato, pezzo per pezzo, una Bmw XDrive 45e (autovettura da circa 90 mila euro). "Cannibalizzata", questo il commento di alcuni residenti. Tra loro spicca la testimonianza di un residente che sostiene di aver assistito a tutta la scena e che il furgone fosse quello dell'Unitalsi.