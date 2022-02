UniTs aderisce alla Giornata mondiale contro il cancro

L’Università di Trieste aderisce alla Giornata Mondiale contro il Cancro (World Cancer Day) che si celebra il 4 febbraio illuminando di blu e arancione, colori ufficiali dell'evento, la facciata monumentale dell’edificio centrale di Piazzale Europa. La ricorrenza è l’occasione per sensibilizzare alla prevenzione e al sostegno della ricerca al fine di combattere una delle malattie più diffuse in tutto il pianeta, con quasi venti milioni di nuove diagnosi e purtroppo quasi 10 milioni di decessi ogni anno nel mondo.

UniTS è parte attiva nella battaglia per migliorare le prospettive di diagnosi precoce e di cura contro i tumori, grazie all’impegno in prima linea dei suoi docenti e ricercatori sia sul fronte clinico-assistenziale sia nei diversi settori della ricerca. In particolare, nel corso del 2022, quattro progetti che vedono protagonisti Giannino Del Sal, Stefan Schoeftner, Giulio Caravagna e Stefano Sorrentino riceveranno dalla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro finanziamenti per un totale di oltre 700mila euro. Cifre importanti che collocano l’Università di Trieste, grazie all’eccellenza dei suoi scienziati, tra gli enti più finanziati da AIRC nella nostra Regione.