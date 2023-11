Protesta all'università, occupata la facoltà di Economia

TRIESTE - Un gruppo di studenti universitari dell'ateneo triestino ha occupato l'edificio che ospita la facoltà di Economia. L'occupazione è in corso ed è stata ufficializzata pochi minuti fa, dopo una "partecipata assemblea". "UniTs occupata contro patriarcato e guerra" questo lo slogan principale della protesta. Striscioni sono apparsi all'interno dell'edificio D, già dopo le 19. "Con questo gesto simbolico proviamo ad occupare lo spazio dell'indifferenza e del silenzio". "Il vostro silenzio non ci basta" questo un altro slogan apparso su uno striscione esposto. La notizia è in aggiornamento