Università illuminata di rosa per la lotta contro i tumori

L'edificio si colorerà di rosa in segno di adesione alla campagna di sensibilizzazione, informazione e prevenzione LILT for Women - Campagna Nastro Rosa, promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori

Nel corso della serata di domani I ottobre, l’edificio principale dell’Università di Trieste si colorerà di rosa in segno di adesione alla campagna di sensibilizzazione, informazione e prevenzione LILT for Women - Campagna Nastro Rosa, promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori che durerà per tutto il mese di ottobre.

Grazie ai risultati della ricerca in campo medico e alle diagnosi precoci la percentuale di guarigione dal tumore al seno si assesta oggi oltre l’80% dei casi, ma l’ampia incidenza della malattia rende importantissima la diffusione dello screening. Per tutto il mese della campagna, telefonando al numero verde 800998877, sarà possibile prenotare una visita senologica gratuita negli ambulatori LILT aderenti presenti su tutto il territorio nazionale, oltre a ricevere informazioni, consigli e opuscoli dedicati.