Università: Mattarella sarà presente all'apertura dell'anno accademico

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà presente all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Trieste il 28 marzo. Come conferma il Tgr Rai Fvg, il rettore Roberto Di Lenarda ha specificato che il presidente era già stato invitato lo scorso autunno ma in quell'occasione la fine del suo mandato era vicina e una sua visita non sarebbe stata possibile. Nel 2019 il capo dello Stato aveva presenziato all'apertura di un altro anno accademico: quello della Sissa.