Università di Trieste e Icgeb lanciano il dottorato in biomedicina molecolare

Il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Trieste prof. Roberto Di Lenarda e il Direttore Generale dell’International Centre for Genetic Engeneering and Biotechnology dr. Lawrence Banks inaugurano il nuovo corso di dottorato congiunto. Il nuovo corso di dottorato di ricerca in Biomedicina Molecolare è la più recente, importante collaborazione tra l’International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB) e l’Università degli Studi di Trieste (UniTS). All’inaugurazione saranno presenti il Magnifico Rettore Roberto Di Lenarda e il Direttore Generale Lawrence Banks. L'Ateneo triestino e ICGEB portano avanti da anni una fruttuosa collaborazione scientifica e formativa che ha portato allo scambio di ricercatori, a comuni progetti di ricerca e alla partecipazione alle rispettive attività di formazione di alto livello. Il nuovo corso di dottorato rappresenterà le migliori competenze messe in campo da ICGEB e dall’Università di Trieste nella biomedicina molecolare. Sono 30 i ricercatori coinvolti nell’attività formativa prevista dal corso tra il personale docente dell’Università, i ricercatori dell’ICGEB ed alcuni ricercatori del CRO di Aviano e del Centro Studi Fegato. Si amplia quindi l’offerta per l’alta formazione proposta dal Sistema Trieste garantendo ai futuri ricercatori un percorso di eccellenza nell’avanguardia degli studi biomedici.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il corso congiunto sarà il prosieguo di quello già attivo presso l’Ateneo triestino e resterà attivo per cinque anni, così da coprire tre interi cicli di dottorato. Le materie previste dal corso vanno dalla virologia alla genetica molecolare, dalla microbiologia all’oncologia molecolari e dalla genomica funzionale alla neurobiologia, solo per citare alcune delle competenze messe in campo dai ricercatori di entrambi gli istituti. Alla conferenza stampa interverranno anche Alessandro Marcello, Serena Zacchigna e Giannino del Sal ricercatori presso l’ICGEB e coinvolti nel nuovo progetto formativo. Alessandro Marcello è coordinatore del programma di dottorato dell’ICGEB e Responsabile del laboratorio di Virologia molecolare, molto impegnato con lo studio di SARS-CoV-2 su scala Regionale, nazionale e internazionale in questi mesi. Serena Zacchigna è Responsabile del gruppo di Biologia Cardiovascolare e docente all’Università di Trieste. Giannino del Sal è da poco entrato a far parte dei laboratori dell’ICGEB alla guida del gruppo di ricerca Cancer Cell Signalling. La conferenza stampa congiunta si terrà martedì 6 ottobre alle 10.00 presso la Sede di Trieste dell’International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB) in Area Science Park a Padriciano. Al termine della conferenza stampa, si svolgerà una visita ai laboratori scientifici dei professori Del Sal e Zacchigna. Infine, sarà offerto ai partecipanti un rinfresco a cura della Direzione ICGEB