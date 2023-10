Incendio all'università, evacuati centinaia di studenti

TRIESTE - Incendio al secondo piano della facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Trieste. Le fiamme si sono sprigionate poco dopo le 14 all'interno di una stanza. Centinaia gli studenti evacuati e che sono scesi in strada. Sul posto i vigili del fuoco. "Stavo facendo lezione - così Paolo Altin, docente e consigliere comunale di Punto Franco -, quando ad un certo punto è scattato l'allarme. Subito dopo ho detto ai ragazzi di scendere in strada e abbandonare l'edificio". La notizia è in aggiornamento.