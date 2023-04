Volantino fascista all'università, si muove la Digos

TRIESTE - "E' vergognoso che una cosa così apertamente fascista sia stata messa in un'istituzione pubblica come l'università". E' dello scorso mercoledì l'episodio denunciato dalla lista studentesca Link sul quale la Digos della questura di Trieste sta portando avanti gli accertamenti del caso. Il volantino, trovato appiccicato alla bacheca dell'edificio C1 dell'ateneo giuliano, è apparso contestualmente all'annuncio dell'incontro con lo storico Francesco Filippi, dal titolo "Perché siamo ancora fascisti", in programma nella sede di Androna Campo Marzio nella serata di oggi 4 aprile. Secondo quanto riportato da alcuni rappresentanti universitari della lista di sinistra. "Quando l'abbiamo trovato l'abbiamo portato al rettore, che ne ha fatto una copia subito e ci ha detto di informare le guardie giurate, quindi siamo andati da loro chiedendo di sorvegliare le bacheche di toglierli nel caso dovessero spuntarne altri".

"Strappati i nostri manifesti"

"Sono giorni tristissimi per la nostra università - questo l'incipit della nota ufficiale fatta circolare via social dalla lista -, sono giorni pesanti in cui si respira un clima che ricordo il passato più buio di questo Paese. Trieste è una città di confine, una città che ha storicamente accolto e valorizzato le minoranze e le differenze. L'università è un'istituzione pubblica, presidio di democrazia, un'officina per costruire il futuro. Quindi, quando vediamo volantini del genere apparire dentro le mura del nostro ateneo, non possiamo che indignarci". La comparsa del volantino non è il solo episodio denunciato dagli studenti. Gli annunci che presentavano l'incontro di oggi "sono stati strappati o tolti, e al loro posto sono comparsi questi messaggi di odio".

Il volantino

Ma cosa diceva il volantino? "L'antifascismo è la rinuncia - così il testo - è la viltà, è l'accettazione della sconfitta del 1945. E' in nome dell'antifascismo che si continuerà a tradire, ad abbandonare, a rinnegare i valori e gli interessi dell'Europa". La frase riporta la firma del giornalista e storico Adriano Romualdi, morto all'età di 32 anni in un incidente stradale sulla via Aurelia. Una morte che, a distanza di molti anni, continua ad alimentare dubbi per il suo presunto coinvolgimento nella strage di Piazza fontana. "Siamo convinti che l'istruzione debba essere prima di tutto laica ed antifascista. Perché pensiamo che il sapere non serva solo a comprendere il mondo, ma soprattutto a prendere posizione riguardo a quel che ci accade attorno" questa la conclusione della lista universitaria.