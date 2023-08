Uomo in acquascooter fa perdere le tracce: ritrovato vivo la mattina dopo

TRIESTE - Deve raggiungere in acquascooter un suo amico, ma non giunge a destinazione e risulta irraggiungibile al telefono. Viene ritrovato il giorno dopo, vivo e in buona salute. E' successo a un turista di 50 anni, residente in Germania ma originario del Kyrgyzstan. L'uomo era partito dalla darsena di Punta Verde, sul fiume Tagliamento nelle prime ore della serata di sabato a bordo del suo acquascooter per raggiungere un amico, anch’egli tedesco, presso la darsena Porto Vecchio di Lignano.

Dopo due ore, del turista non c’era traccia, il suo telefono cellulare risultava non raggiungibile e quindi l’amico ha contattato i soccorsi. La sala operativa della guardia costiera di Monfalcone ha allertato una motovedetta di Grado per farla dirigere verso Lignano e iniziare le ricerche in mare. Sono stati anche coinvolti i vigili del fuoco di Udine che hanno perlustravato le acque del Tagliamento, dalla foce alla darsena. La ricerca è durata, senza sosta, tutta la notte. Intorno alle 07:00 del mattino della domenica un diportista di passaggio ha segnalato la presenza di un uomo che chiedeva aiuto nei pressi dell’Isola di Sant’Andrea ma al quale, a causa delle secche presenti nelle vicinanze, non era in grado di avvicinarsi.

Sul posto è arrivato il mezzo dei vigili del fuoco, che hanno trovato l’acquascooter ma non il disperso. Dopo qualche ora il 50enne è stato intercettato, vivo, a terra nei pressi di Lignano Sabbiadoro e raggiunto dal personale militare della Guardia Costiera di Lignano, già in zona per le ricerche. L’uomo, in buone condizioni di salute, appariva comunque stanco e provato ed è stato affidato, a scopo precauzionale, ai sanitari del 118, fatti giungere sul posto per prestare le prime cure. Si ricorda che le segnalazioni e le richieste di aiuto possono essere fatte alla Guardia Costiera tramite il Numero Unico di Emergenza 112, contattando direttamente le sale operative presenti sul territorio oppure via VHF sul canale 16.