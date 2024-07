Opicina, uomo precipita dal balcone, la compagna in stato di fermo

OPICINA - Nella frazione carsica triestina ieri pomeriggio un quarantacinquenne è precipitato dal balcone di un appartamento sito in via dei Papaveri. L'uomo è ricoverato in gravi condizioni a Cattinara, anche se le ultime notizie parlano di un miglioramento delle condizioni. L'uomo comunque non sarebbe in pericolo di vita. Sarebbe caduto dal primo piano ma la dinamica non è chiara. Pare che fosse in corso una lite con la compagna. La donna è in stato di fermo. Sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri che stanno indagando.

Notizia in aggiornamento