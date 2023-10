L'uomo trovato morto in mare Caorle è uno dei pescatori dispersi in istria

CAORLE (VE) - Il corpo senza vita di un uomo, trovato in mare vicino a Caorle lo scorso agosto, appartiene ad Anton Kutic, uno dei due pescatori croati dispersi in mare a maggio dopo l’affondamento, a seguito di una tempesta, di un peschereccio salpato da Umago. Come riporta Venezia Today, l'identità è stata confermata dalle verifiche disposte dalla Procura di Pordenone. Dopo l'autopsia affidata al medico legale Antonello Cirnelli, il confronto del dna con quello dei parenti è stato purtroppo decisivo. Insieme al pescatore era scomparso anche un altro marittimo al largo di Cittanova e le ricerche erano continuate inutilmente per giorni. Poi il corpo di Kutic è stato avvistato da alcuni diportisti lo scorso 2 agosto. Sul momento, considerando l'abbigliamento e gli oggetti rinvenuti sul corpo, la guardia costiera di Caorle aveva collegato da subito il ritrovamento all'incidente in croazia ma il riconoscimento ufficiale dall'esame del Dna è stato reso noto solo nei giorni scorsi. La Procura ha rilasciato ora il nullaosta al rimpatrio della salma.