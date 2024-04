Sorpreso a rubare alla Upim, aggredisce la vigilanza: arrestato

TRIESTE - E' finito in una cella del Coroneo il giovane georgiano (Z.L., le iniziali, classe 1991) che lo scorso 8 aprile, dopo essere stato scoperto nell'atto di rubare merce per centinaia di euro all'interno dell'Upim, ha aggredito l'addetto alla sicurezza dell'esercizio commerciale. L'uomo aveva con sé anche una borsa "artigianalmente schermata al fine di eludere il sistema di allarme nei punti vendita, nonché alcuni strumenti utilizzati per la rimozione dei dispositivi anti-taccheggio". A fermare il trentatreenne è stata una pattuglia del reparto motorizzato della polizia locale del Comune di Trieste. Sono stati anche i numerosi passanti presenti sulla scena a richiamare l'attenzione della locale. L'uomo, vistosi braccato, ha iniziato ad opporre resistenza nei confronti degli agenti che, una volta fermato, l'hanno trasportato in caserma. Dopo gli atti di rito, il georgiano è stato condotto in carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria.