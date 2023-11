Coppia di pregiudicati nella rete della polizia: sono gli autori del colpo all'Upim

TRIESTE - Due noti pregiudicati di nazionalità italiana sono stati denunciati a piede libero per essere stati ritenuti responsabili dei reati di furto e ricettazione commessi nelle scorse settimane a Trieste. Nel dettaglio, i due si erano messi d'accordo per compiere un furto (il 26 ottobre ndr) all'interno del negozio Upim di corso Italia. Una volta trafugata la merce ed essere uscito dal negozio, il soggetto che ha commesso materialmente il furto aveva consegnato la refurtiva all'altro soggetto. Era stato proprio quest'ultimo a venir fermato dagli agenti della Squadra volante. Il controllo era avvenuto in via Battisti, all'altezza dei portici di Chiozza. All'interno della macchina era stata rinvenuta la merca rubata, prontamente restituita alla direttrice dell'Upim.

Una volta ricostruito l'episodio ed individuato il ladro, lo scorso 9 novembre la polizia ha dato esecuzione ad un decreto di perquisizione emesso dalla procura della Repubblica giuliana. In occasione del controllo sono stati rinvenuti capi di abbigliamento e scarpe di note firme di moda di ingente valore. Tutta la merce recuperata è stata posta sotto sequestro.