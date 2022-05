"Urizio nel culo il tuo giudizio", la Furlan prende di mira cronista sportivo

Il tempo per venire a tifare al Rocco non l'hanno mai trovato ma per piazzare due striscioni contro il giornalista di Citysport Roberto Urizio sì. La firma è quella della curva Furlan, manipolo di ultras che alla vigilia dell'importante sfida playoff contro la Pro Patria ha attaccato lo storico settimanale sportivo, affiggendo le invettive sotto la sede di via Slataper. Dopo le parole dell'amministratore unico Mauro Milanese nei confronti di Cristian Bucchi (il rapporto della società con Citysport è a dir poco incrinato), ecco che la curva è scesa in campo in notturna per attaccare Urizio. Ennesima occasione persa, da parte degli ultras, per mostrare serietà. Dopo la farsa sul Green Pass, speriamo solo che stasera trovino la voglia di tifare per la squadra giusta.