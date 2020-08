Urla e lancia sassi contro persone e auto: denunciato 29enne

Ieri mattina la Polizia di Stato ha denunciato per danneggiamento, getto pericoloso di cose, lesioni personali e false dichiarazioni sulla propria identità un cittadino marocchino del 1991. È stata segnalata la sua violenta presenza in via Sant’Anastasio. Agitato, urlava e lanciava sassi contro le persone che incontrava, anche a bordo di autovetture. Sul posto è intervenuto il personale della Squadra Volante della Questura che ha fermato l’uomo, dichiaratosi di nazionalità pakistana. Accompagnato in Questura, già destinatario di vari decreti espulsivi, l’uomo è stato denunciato.

