Arriva il maltempo, l'Ursus molla gli ormeggi e se ne va

TRIESTE - Non come la celebre fuga di molti anni fa, ma un semplice ed improvviso giro poco distante dal luogo dove era ormeggiato. Ursus, lo storico pontone fermo in porto ha mollato gli ormeggi. Colpa del maltempo che si è abbattuto sulla città di Trieste nella seconda parte della mattinata di oggi 15 settembre. L'Ursus è stato recuperato poco dopo dagli ormeggiatori.