Ursus pronto a sbarcare a terra in Porto Vecchio

Al momento la zona identificata è il Molo Zero. La storica gru diventerà un attrattore per cittadini e turisti. Operazione da cinque milioni di euro

L'Ursus sbarcherà a terra e verrà inserito nel contesto del Porto Vecchio, a due passi dal Magazzino 26 e del Centro Congressi. Al momento la zona identificata è infatti il Molo Zero. Lo riporta Telequattro. Le motivazioni sarebbero principalmente due: la sicurezza della storica gru e l'intento di renderla un attrattore per cittadini e turisti. Un'operazione da cinque milioni: tre milioni del pacchetto dei 50 messi a disposizione dall'allora Governo Renzi per il rilancio del Porto Vecchio, due apportati dall'Autorità Portuale.