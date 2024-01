L'Ursus molla gli ormeggi e va in cantiere, a riportarla a terra sarà la Cartubi

TRIESTE - Verrà riportata a terra tra un paio di mesi, mentre per quanto riguarda la collocazione definitiva il suo futuro è ancora tutto da scrivere. L'Ursus, la celebre gru simbolo della centenaria tradizione portuale triestina, verrà trasportata nel cantiere della Cartubi, azienda che si è aggiudicata la gara per trasportarla nel piazzale est dell'azienda. Ottocentomila euro il valore dell'operazione che vedrà la partecipazione anche della ditta Pertot, incaricata dei lavori di edilizia (verrà infatti costruito un basamento, dove collocare l'Ursus) una volta concluso l'alaggio e la messa a terra. Per lo spostamento del pontone (si parla di muovere migliaia di tonnellate, in un'operazione ingegneristica non da poco) si renderà necessaria la presenza anche dei rimorchiatori, oltre un gran numero di addetti della Cartubi. Così l'amministratore delegato dell'azienda triestina, Mauro Franco: "Noi saremo responsabili delle operazioni a mare, la Pertot realizzerà invece le opere edili. Il tutto dovrebbe avvenire ad aprile".

Il dibattito tutto triestino: quale collocazione?

Da molto tempo a Trieste è aperto un dibattito sulla collocazione definitiva dell'Ursus. Al di là di possibli e fantasiose proposte (come quella di posizionarla in piazza Libertà, nello spazio che fu della sala Tripcovich), il problema principale è rappresentato soprattutto dagli spostamenti che si renderebbero necessari. Già trasportarla dalla zona dove si trova oggi (ovvero l'area del cosiddetto arsenale) agli spazi della Cartubi è un'operazione non particolarmente semplice. "L'Ursus è di nostra proprietà - ha fatto sapere il presidente dell'Autorità portuale Zeno D'Agostino - e siamo a disposizione per qualsiasi futura collocazione. Intanto verrà eseguita l'attività di manutenzione straordinaria, perché in acqua non può più stare, poi per quanto riguarda il futuro si vedrà".

Il suo futuro è in porto vecchio?

Dal punto di vista logistico era stata studiata la possibilità di trasportare l'Ursus all'interno dell'area del porto vecchio, in una sorta di monumento al passato portuale triestino, nella creazione di una immagine iconica da sfruttare anche e soprattutto per una efficace comunicazione d'immagine. Il nome scelto per il consorzio a capo della sua riqualificazione, non a caso, era stato quello della gru. Dopo gli studi e alcune boutade, però, non se n'era fatto niente. A chiarire la situazione è Giulio Bernetti, presidente del consorzio Ursus. "E' in corso una interlocuzione tra il Comune, la Regione, il consorzio stesso, il porto e la Soprintendenza per valutare il futuro del pontone". Secondo quanto sostiene Bernetti, "è stato chiesto a Roma un incremento del finanziamento per completare la musealizzazione del manufatto, ma sulla destinazione fisica il dibattito è ancora aperto".

Le ipotesi: terra, mare o via di mezzo

Dopo la manutenzione in cantiere, ecco che l'Ursus potrebbe tornare in acqua? Per Bernetti questa ipotesi è delicata e difficile. A terra? "Anche questo è delicato, perché al momento la sua collocazione a terra non è possibile a causa del vincolo monumentale". Nell'interlocuzione con la Soprintendenza c'è proprio la possibilità o meno che il vincolo possa essere modificato. La terza ipotesi, che potrebbe mettere d'accordo tutti, sarebbe quella riferita ad un posizionamento dell'Ursus sempre a mare, ma in realtà appoggiata ad un manufatto da realizzare dal fondale fino alla superficie del mare. Una via di mezzo, per far sì che uno dei simboli della città non venga dimenticato, in qualche angolo del porto.