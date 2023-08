Si ustiona con l'olio bollente: 50enne a Cattinara

TRIESTE - Viene soccorso dopo essersi ustionato con dell'olio bollente: è successo a un uomo di circa 50 anni nel primo pomeriggio di oggi, in un appartamento di via del Ronco al civico 8. L'uomo è stato soccorso dall'equipaggio sanitario del 118, arrivato in ambulanza. Ha riportato lesioni da ustione alle mani e alle gambe ed è stato portato, stabile, all'ospedale di Cattinara. Non ha mai perso i sensi.

I soccorsi sono stati chiamati da un passante che ha notato del fumo uscire dalla finestra, e in seguito alla chiamata del 112 la centrale operativa Sores ha inviato sul posto il personale del 118 e i vigili del fuoco con due mezzi. Via del Ronco è stata chiusa al traffico per circa un'ora.