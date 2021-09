Via dell'Agro, Futura: "Dopo tanti anni di promesse resta solo il degrado"

Il candidato sindaco del Movimento, Bandelli nel corso della conferenza stampa di ieri: "Da più di dieci anni si parla di via dell'Agro, ormai abbandonata a se stessa. L'edificio diroccato non fa altro che attirare ratti e altri animali: ciò rende la zona - oltre che pericolosa - latente dal punto di vista sanitario. Bisogna affrontare problema in maniera definitiva: si faccia un esproprio, si demolisca la struttura e si creino parcheggi". Presenti anche il consigliere comunale, Roberto de Gioia e il coordinatore provinciale, Michele Sacellini.