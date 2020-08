Tamponi al rientro dalle vacanze in Croazia: cosa dice l'ordinanza

Chi entra in Italia e nei quattordici giorni antecedenti ha soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna, ha l'obbligo di fare il tampone per il Covid 19. Inoltre si aggiunge la Colombia alla lista dei Paesi per cui è previsto divieto di ingresso e transito. Lo dice la nuova ordinanza del ministro Speranza che, in virtù della nuova ondata di contagi in Croazia, dispone i seguenti provvedimenti:

1 - obbligo di presentare all’imbarco l’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso in Italia, ad un test molecolare o antigenico con tampone, che deve avere risultato negativo;

2 - obbligo di sottoporsi ad un test al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine,ove possibile, oppure (entro 48 ore dall’ingresso in Italia) presso l’azienda sanitaria locale di riferimento, e in attesa del test è obbligatorio sottoporsi all'isolamento fiduciario in casa.

3 - Anche in assenza di sintomi, le persone sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio

4 - In caso di sintomi Covid - 19, è obbligatorio segnalarlo con tempestività all’Autorità sanitaria chiamando i numeri telefonici dedicati e di sottoporsi ad isolamento.

Scarica l'ordinanza integrale

Elenco riferimenti telefonici dei Dipartimenti di prevenzione Sanitaria per attivare il periodo di quarantena.

Trieste 040 3997490

Gorizia 0481 592806

