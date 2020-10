Al Dipartimento di prevenzione arrivano i vaccini antinfluenzali per i bimbi fino ai 6 anni

Il Dipartimento di prevenzione vaccinerà contro l’influenza i bambini della fascia d’età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni che non saranno vaccinati dal Pediatra di Libera scelta. Questo sarà possibile grazie all’organizzazione messa in atto da ASUGI e alla collaborazione dei pediatri di libera scelta che prevede due giornate dedicate alla somministrazione del vaccino: il 28 ottobre e l’11 novembre, dalle 08:30 alle 18:00 presso il molo IV di Trieste. Per l’Area Isontina le vaccinazioni si svolgeranno presso le sedi vaccinali. Per i bambini che si vaccinano per la prima volta verrà programmato un secondo appuntamento (indicativamente a distanza di 4 settimane) per la somministrazione della formulazione quadrivalente dell’antinfluenzale.

Gli operatori forniranno un documento di certificazione ai genitori che volessero richiederlo per giustificare l’assenza sul luogo di lavoro per il periodo necessario alla vaccinazione del proprio figlio. Le famiglie possono prenotare l’appuntamento presso gli sportelli CUP, il call center e le farmacie abilitate.