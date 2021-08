Vaccinazione ai giovani tra 12 e 18 anni: accesso libero ma si consiglia di prenotare

L’azienda sanitaria conferma la possibilità di accedere liberamente in alcune sedi, ma solo per la somministrazione della prima la prenotazione al fine di evitare assembramenti

Asugi comunica che, a seguito dell’ultima ordinanza del Commissario Straordinario Figliuolo, a far data da oggi 16 agosto la popolazione della fascia di età 12 - 18 anni avrà corsie preferenziali per la somministrazione del vaccino.

Ferma restando la possibilità di accedere liberamente in alcune sedi - solo per la somministrazione della prima dose - si consiglia fortemente di effettuare comunque la prenotazione per questioni organizzative, al fine di evitare assembramenti e per garantire l’erogazione della prestazione.

Le sedi in cui è possibile l’accesso diretto sono per l’area giuliana:

• Trieste Molo IV solo lunedì 16 e martedì 17 agosto

• Trieste Centrale Idrodinamica, Porto Vecchio 1

Per l’area isontina:

• Ronchi dei Legionari, Palasport Armando Filiput, Via Roma

• Monfalcone, Centro Anziani, Via Fontanot 43

• Gorizia, Ente Fiera, Via della Barca 15

Le prenotazioni potranno effettuarsi tramite i consueti canali (CUP dell’Azienda Sanitaria, farmacie e call center numero unico 0434 223522 oppure online sul portale https://vaccinazioni-anticovid19.sanita.fvg.it/prenotazione/).

Le dosi nei centri vaccinali sono in numero commisurato alle prenotazioni della giornata e l’accesso diretto si somma all’attività programmata dell’utenza già prenotata.

L’aumento della copertura della vaccinazione in tale popolazione risulta strategica in previsione dell’apertura delle scuole e dell’avvio della prossima stagione sportiva.