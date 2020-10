Al molo IV vaccini ai bambini fino ai 6 anni

Nella giornata di oggi, mercoledì 28 ottobre, dalle 8.30 alle 18.00, si svolgono le vaccinazioni antinfluenzali pediatriche presso il molo IV di Trieste. L’attività ha visto il coinvolgimento del personale medico ed infermieristico di ASUGI assieme ad un pool di professionisti formato da medici di medicina generale e pediatri di libera scelta che ha effettuato le vaccinazioni ai bambini dai 6 mesi ai 6 anni, per circa un centinaio di bambini.

“La fascia 6 mesi 6 anni è un target importante su cui punta la campagna vaccinale antinfluenzale di quest’anno, soprattutto in considerazione del momento che stiamo vivendo sul piano dell’emergenza sanitaria Covid. Il lavoro di prevenzione e protezione rivolto a questa fascia d’età in particolare vede il coinvolgimento dei pediatri, dei medici di medicina generale e del personale sanitario di ASUGI. Proprio per garantire la possibilità di vaccinarsi a più bambini possibile abbiamo già programmato un’altra giornata dedicata alla vaccinazione pediatrica: l’11 novembre. “ dichiara il vice Presidente FVG con delega alla Sanità, Riccardo Riccardi.

Le vaccinazioni ai bambini continueranno nelle prossime giornate presso i pediatri che hanno aderito. Per i bambini di età superiore ai 6 anni fragili (con patologie) che non sono riusciti a prenot