Verso i vaccini agli under 40, dal 10 giugno prenotazione libera per tutti

Dal 10 giugno il vaccino sarà prenotabile per tutti, senza restrizioni per fasce d'età, quindi anche chi avrà meno di 40 anni potrà vaccinarsi. Accelera quindi la campagna in vista dell'arrivo di un crescente numero di dosi: 8,5 milioni entro maggio e 20 milioni entro la fine di giugno. Questo, come riporta il Corriere della sera, il piano del commissario Figliuolo, che ha l'obbiettivo di allineare l'andamento delle somministrazioni in tutte le regioni, per evitare disparità. L'attesa di un paio di settimane permetterà una maggior copertura della prioritaria fascia degli over 60. Nel frattempo si sta cercando di trovare una soluzione condivisa per la seconda dose di vaccino da somministrare in vacanza. Intervenendo a Dimartedì su La7, Figliuolo ha di recente dichiarato che gli over 80 sono stati vaccinati per più del 90%, gli over 70 all'80% e gli over 60 al 65%.