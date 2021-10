Il centro vaccinale di Cattinara resta aperto solo per le seconde dosi

La sede vaccinale dell’Ospedale di Cattinara resterà aperta solo per le relative seconde dosi per gli utenti vaccinati nelle settimane precedenti. Lo comunica l'Asugi in una nota. È possibile vaccinarsi per quanto riguarda le prime dosi presso le seguenti sedi:

• Centrale Idrodinamica, P. Franco Vecchio, 1, Trieste

• Monfalcone, Centro Anziani sito in via Fontanot n. 41

• Gorizia, Ente Fiera, in via della Barca 15

• Ronchi dei Legionari, Palasport “Armando Filiput” in via Roma

• Piscina Bianchi, Largo Ugo Irneri, 1, Trieste (da lunedì 11 ottobre al servizio di atleti, ma anche famiglie, tecnici, istruttori e dirigenti)

Le modalità di prenotazione sono:

Call Center regionale 0432 223522, sportelli CUP, farmacie abilitate e tramite webapp https://vaccinazioni-anticovid19.sanita.fvg.it/prenotazione/

Per informazioni si può contattare il numero verde sanità di Asugi attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30-13.00 800-991170 (telefonata gratuita).

Si raccomanda di presentarsi alla vaccinazione con i documenti richiesti già compilati, scaricabili anche dal sito ASUGI al seguente link

1. Consenso

2. Scheda anamnestica

3. Nota informativa