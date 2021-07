Vaccini in Centrale idrodinamica: le modifiche alla viabilità

Giovedì 15 e venerdì 16 si dovrà accedere da Largo Santos e non più dalla rotatoria di Viale Miramare

Asugi comunica che, tenuto conto dei provvedimenti impartiti dal Comune di Trieste per recarsi al centro vaccinale situato presso la Centrale idrodinamica, si dovrà accedere da Largo Santos e non più dalla rotatoria di Viale Miramare, nelle date: 15/07/2021 al 16/07/2021 (o 17/07/2021 se il 15/07 ci sarà maltempo). Le autovetture degli utenti del centro vaccinale e dei dipendenti godranno di una deroga al divieto d'accesso in tali date.

Gli utenti e i dipendenti già da domani 9 luglio a causa della presenza della attività croceristica potranno parcheggiare i loro autoveicoli in tutti i parcheggi situati davanti e dietro il Magazzino 26 (Science Centre Immaginario Scientifico Trieste).