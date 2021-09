Vaccini: entro fine settembre chiuderanno i centri di Muggia, Aurisina e Molo IV

ASUGI informa che i centri vaccinali di Muggia e Aurisina cesseranno l’attività per la ripresa delle attività delle Associazioni sportive rispettivamente il 23 e 25 settembre. Anche il centro vaccinale del Molo IV cesserà l’attività dal 14 settembre.

Per soddisfare le attuali prenotazioni rimangono pertanto attivi i centri vaccinali di Trieste (Centrale Idrodinamica), dell’Ospedale di Gorizia, di Ronchi dei Legionari, di Cormons (dal 16/9) e di Monfalcone.

ASUGI ringrazia la Fondazione CRTrieste per aver consentito l’allestimento dei centri vaccinali del Molo IV e centrale Idrodinamica, e il Comune di Trieste, Muggia e Aurisina per l’impegno congiunto e la grande disponibilità dimostrata in questa attività di sanità pubblica.