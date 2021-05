Vaccini, da lunedì aperte le prenotazioni per la fascia 55-59

Si apriranno lunedì 10 maggio le agende per le prenotazioni delle vaccinazioni anti Covid-19 per i cittadini nella fascia d'età 55-59 senza patologie croniche. Le prenotazioni a loro riservate potranno essere effettuate attraverso il call center regionale (0434223522), gli sportelli Cup, le farmacie abilitate e la web app. Anche le persone delle altre fasce d'età che già si sono prenotate in precedenza potranno, se lo vorranno, chiedere di anticipare la data di vaccinazione. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi.

"La disponibilità di dosi e la capacità di somministrazione del Servizio sanitario ci consentono di aprire la campagna vaccinale anche ad altre fasce d'età", ha spiegato Riccardi, invitando la popolazione a vaccinarsi, "unico strumento per sconfiggere il virus". Inoltre, secondo quanto disposto dal commissario straordinario si apre la vaccinazione al "personale dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli non ancora sottoposto alla prima somministrazione che svolge ex lege, con funzioni di polizia giudiziaria, esclusive attività negli spazi doganali, costantemente impiegato in servizi essenziali anche per il contrasto del fenomeno pandemico". Tale categoria può prenotarsi secondo le medesime modalità previste per le forze di polizia.