Vaccini, Fedriga: "Dal 17 maggio al via le prenotazioni per gli over 40"

"Dal 17 maggio dovrebbero aprire le prenotazioni" per gli over 40 "come da indicazioni del commissario Figliuolo. Io lo farò immediatamente". Così il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, intervenendo alla trasmissione radiofonica "Un Giorno da Pecora" su Radiouno. Secondo quanto dichiarato da Fedriga in Fvg "c'è una buona partecipazione" alla campagna vaccinale anti Covid "degli over 50 nei primi giorni. Stiamo andando avanti con la somministrazione delle dosi". Sul vaccino Astrazeneca ha affermato che "non è visto in modo entusiastico", ma le dosi che abbiamo in regione "le consumiamo tutte, anzi abbiamo chiesto un anticipo di dosi di AstraZeneca altrimenti non ci bastavano per arrivare alla prossima settimana".